Prefeitura de Volta Redonda entrega revitalização do Córrego Secades

Local também está sendo preparado para as chuvas do próximo verão

A Prefeitura de Volta Redonda entregou na tarde de quinta-feira, dia 13, as obras de recuperação do Córrego Secades, na Rua 209. No local, foram realizadas a contenção das margens, recomposição das muretas e gradis, pintura das placas e guarda corpo, além da limpeza geral do córrego. O local também foi preparado para as chuvas de verão.

O prefeito Samuca Silva contou que as obras no córrego foram feitas não só superficialmente. “O local sofreu muito com as fortes chuvas de 2018 e 2019. Essas obras visam deixar o local mais seguro para uma eventualidade como a dos últimos anos. Agora, depois de passar por todas essas intervenções, estamos entregando, oficialmente, o córrego todo recuperado para a população”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, explicou que, além da recuperação do Córrego, a prefeitura também trabalhou no Plano 2020 de prevenção a chuvas e enchentes, para prevenir futuros incidentes.

“Estamos fazendo todo um trabalho de prevenção. As equipes fizeram a limpeza de toda a calha no córrego. Também estamos trabalhando no desentupimento dos bueiros e das redes de água pluvial da cidade. Tudo para que a cidade não sofra como nas últimas temporadas de chuvas”, explicou o secretário.

O entorno do Córrego também recebeu melhorias da prefeitura como capina, roçada, retirada de entulhos e muitas outras intervenções de infraestrutura.

Além disso, Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) realizou melhorias na tubulação de água que passa no Córrego Secades e abastece os bairros São Cristóvão e Morada da Granja, além de toda a região leste de Barra Mansa.

Por Secom VR, com fotos de Gabriel Borges