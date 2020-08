Karen Silva é a dona da voz que representa VR no The Voice Kids

A cantora está na semifinal e segue se preparando para o desafio; o programa volta a ser exibido em setembro

Uma voz vibrante do sul do estado tem chamado a atenção nestes últimos meses. Moradora do Parque das Ilhas em Volta Redonda, Karen Silva, de 12 anos, representa a cidade no reality da Rede Globo “The Voice Kids”. O programa interrompeu as gravações por conta da pandemia, mas já planeja o retorno para o mês de setembro.

Dona de um talento que cativa e um estilo autêntico, a cantora surpreendeu em sua primeira e emocionante apresentação nas audições às cegas, umas fases do programa, exibido em janeiro desse ano, interpretando a música “Ginga” da Iza. “Apesar do nervosismo da estreia, ficamos muito felizes e emocionados com os elogios de Carlinhos Brown, que escolheu Karen para compor seu time”, disse Manoella Virotte, sua mãe, que acompanhou tudo nos bastidores. “Você que é grande!”, foram as palavras do técnico, após Karen, muito emocionada agradecê-lo pela escolha. Ela seguiu para a fase das batalhas e agora se encontra na semifinal.

Com um timbre firme e imponente, a cantora mirim não esconde sua paixão desde cedo pela música, tendo como referência o Samba e o Pop. Suas inspirações são seu tio, Rodrigo, que toca violão e seu pai, Fernando, que toca cavaquinho e hoje cuida com muito carinho da carreira da filha, junto à mãe. Karen também conta com o apoio da irmã mais nova, Maria Luisa. “Ela joga futsal e disputa vários campeonatos. A nossa relação é de muita parceria. Sempre que me apresento ela está junto e eu também vou aos jogos torcer por ela”, diz a cantora.

Com toda emoção causada nas audições às cegas, Karen atraiu a atenção de artistas nas redes sociais, como a cantora Iza, que repostou sua primeira apresentação em seu perfil no instagram. Sandra de Sá também gostou muito de um vídeo em que a jovem interpreta “Olhos Coloridos”, o que motivou um convite para se apresentar junto à cantora no Carnaval de Barra do Piraí, em fevereiro. A jovem também esbanjou talento ao lado do grupo Só Damas na tradicional Feijoada da Mangueira, na capital.

Hoje, Karen possui 8 fãs clubes entre os estados de Rio de Janeiro, Paraíba, São Paulo e Maranhão. Sua voz foi notada também na Angola, África, onde também possui um fã clube.

A paralisação das gravações não a impediu de se aprimorar nos estudos musicais e se preparar para as próximas etapas do programa. O The Voice Kids retorna no dia 13 de setembro, conforme divulgação, em um novo formato, respeitando as medidas de segurança. “É hora de arregaçar as mangas, aquecer a voz e seguir com o objetivo me apresentar da melhor forma e deixar minha marca nessa edição do programa, que foi tão marcante para todos”, disse a cantora.