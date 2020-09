Quatis registra 107 casos confirmados de Covid-19

O município de Quatis contabiliza 107 casos confirmados de Covid-19. O número foi divulgado no início da tarde desta quarta-feira, dia 2, pela Secretaria de Saúde. Ao todo, a cidade atingiu a marca de 301 casos notificados. O bairro Bondarovsky e o Centro seguem como as regiões com maior número de casos confirmados.

Segundo o boletim, o número de moradores que contraíram a doença e estão curadas é de 99 pacientes. A taxa de recuperação segue alta com 92% dos pacientes curados. Atualmente, cinco moradores encontram-se isolados em tratamento domiciliar. O município aguarda ainda o resultado oficial de oito casos suspeitos cujo exame foi enviado para análise no Laboratório Central do Rio de Janeiro (LACEN-RJ). O número de óbitos pela Covid-19 continua em três moradores.

Por bairros, os números de casos confirmados do Covid-19 no município são os seguintes: Bondarovsky (18 casos), Centro (17 casos), Polastri, Alto Paraíso e Nossa Senhora do Rosário (11 casos cada), Jardim Independência e Barrinha (7 casos cada), Santo Antônio (6 casos), Santa Bárbara e Pilotos (5 casos cada), Mirandópolis e Água Espalhada (3 casos cada), São Benedito (2 casos) e o Distrito de Falcão (1 caso cada).