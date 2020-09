Policiais militares flagraram na tarde desta quinta-feira, depois de uma denúncia anônima dois suspeitos de tráfico de drogas, na Rua São Lucas, no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa. Segundo os agentes, com os suspeitos foram apreendidas 71 cápsulas de cocaína, 57 trouxinhas de maconha e um tablete de aproximadamente meio quilo do mesmo entorpecente e R$ 29.

Os suspeitos foram presos por tráfico de drogas e levados para a delegacia de Barra Mansa.