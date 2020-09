PSL realiza convenção partidária em Volta Redonda

O deputado federal Delegado Antonio Furtado, primeiro vice-presidente do PSL-RJ, participa hoje (11/09), às 18 horas, na Câmara dos Vereadores de Volta Redonda, da convenção partidária para definir as coligações e escolher os candidatos a prefeito, vice e vereadores nas eleições municipais deste ano.

A indicação é que seja confirmado o apoio ao PROS com a confirmação do nome de Ademar Esposti (PSL) como vice-prefeito na coligação com Dayse Penna (PROS), candidata a prefeita. Também são esperados que a sigla apresente 22 nomes para candidaturas ao legislativo.