Câmara Municipal instala CPI da Saúde

O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Nilton Alves de Faria, o Neném (DEM), anunciou na manhã desta segunda-feira, a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai acompanhar os gastos na saúde no município. O encontro contou com a presença da imprensa, no Salão Nobre do Legislativo.

A CPI foi formada pelo Jari (presidente), Dinho (relator) e Pastor Washington Uchôa. O vereador José Augusto, que é membro da comissão, não compareceu por motivo de saúde.

Jari, presidente da CPI agradeceu ao presidente da Casa por ter sido escolhido para presidir a comissão. O relator Sidney Dinho, disse que o objetivo não é condenar ninguém, apenas acompanhar os gastos com a saúde. Já o Pastor Washington disse que é importante a apuração dos fatos.