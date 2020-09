Policiais militares receberam uma informação de que havia vários toneis enterrados com drogas, num área de mata na Rua K, no bairro Candelária, em Volta Redonda. A equipe do GAT de posse da informação foi até o local e desenterrou os toneis com grande quantidade de entorpecentes. Ninguém foi localizado.

Foram apreendidos 3.490 pinos contendo pó branco e uma sacola plástica com 1.100 quilo de pó branco (cocaína). As drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.