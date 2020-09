Polícia Militar apreende jovem com drogas no Paraíso de Cima, em Barra Mansa

Policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia dando conta de que um suspeito estaria traficando na localidade conhecida como “casinhas do sem terra”, no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa.

A Polícia Militar foi até o local e deparou com o suspeito que empreendeu em fuga, sendo alcançado pelos agentes. Durante a abordagem o suspeito teria dito que estava traficando no local e atuando como olheiro do tráfico.

Os policiais deram a voz de prisão ao mesmo e encaminhado a 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Com o jovem, de 18 anos, foram apreendidos 77 sacolés de cocaína, 17 trouxinhas de maconha, quatro frascos de “cheirinho da loló” e R$15 em dinheiro.