Covid -19: Prefeitura Municipal de Pinheiral registra 16º caso de óbito

A Prefeitura Municipal de Pinheiral informa os dados desta segunda-feira (21/09) sobre a Covid-19 e registra a confirmação do décimo sexto caso de óbito de morador da cidade que estava internado desde agosto em hospital particular fora do município. O décimo sexto caso de óbito é de 1 homem de 62 anos que possuía diabetes.

Na cidade 508 casos foram confirmados (478 curas, 16 óbitos, 13 em isolamento domiciliar, 1 paciente internado fora do município), 4 aguardando resultado em isolamento domiciliar e 1227 descartados.