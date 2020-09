Barra Mansa recebe mais um grande investimento comercial

Lojas Leader Magazine chegará no município em novembro

Mais um grande investimento comercial está prestes a chegar em Barra Mansa. Trata-se da rede de lojas da Leader Magazine. O empreendimento tem a previsão de instalação na primeira quinzena de novembro com a expectativa de gerar cerca de 80 novos empregos diretos. O estabelecimento, que atua nos seguimentos de roupa de moda, cama, mesa e banho e brinquedos, entre outros, será instalado no Centro da cidade.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Jair Gomes, a Leader pretende fazer um investimento na estrutura da loja de mais de R$ 1 milhão. “Sem dúvida esse é mais um grande investimento que irá ajudar a fortalecer a economia do município. Estamos vivendo um período de grandes índices de desemprego, por conta da pandemia. Poder oferecer novas oportunidades de emprego e contar com uma loja estruturada é uma conquista para Barra Mansa”, celebrou o secretário.

Mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Barra Mansa segue buscando novas parcerias e empreendimentos que visam aumentar os índices de emprego no município. Dois exemplos recentes são as Lojas Pernambucanas e a Smart Fit, que inseriram diversos munícipes no mercado de trabalho.