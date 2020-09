Dayse Penna ressalta cuidado com servidores públicos e cidadãos em LIVE

Cidade Cuidadora é um dos eixos do plano de governo da candidata

A chapa de Dayse Penna e Ademar Esposti realizou na última quinta-feira, 24, juntamente com o vereador e candidato à reeleição, Carlinhos Santana uma transmissão ao vivo na página oficial da pré-candidata a Prefeitura no Facebook. Os três candidatos ao pleito de 2020 conversaram e responderam perguntas sobre estratégias do plano de governo para a população de Volta Redonda.

‘É Preciso Reconstruir’ foi o tema da LIVE e a coligação iniciou a transmissão levantando questões relacionadas a reconstrução da confiança dos cidadãos na política municipal, restauração da auto-estima do cidadão voltarredondense e retomada do controle da situação administrativa do município.

Durante uma de suas falas Dayse citou de forma geral a estrutura do plano de governo da coligação Pros-PSL-PSDB e enfatizou o cuidado com a população.

“Nosso plano de governo foi dividido em quatro eixos, Cidade Cuidadora, Dinâmica, Sustentável e Inteligente, e é na Cidade Cuidadora que a gente coloca o indivíduo no centro das atenções e se o funcionário da saúde não estiver bem para cuidar daquele que precisa de cuidado a gente passa a ter um problema muito sério”, falou.

Segundo Dayse, focar na saúde primária, além de poupar gastos, traz outros benefícios. “A saúde primária é a garantia, de que pelo menos até o final do nosso governo, todo cidadão dessa cidade vai conhecer a sua equipe médica. Ele vai saber quem é o seu médico de referência, o seu enfermeiro e obviamente seu agente comunitário de saúde”. falou em resposta a um cidadão participante da LIVE.

“Quando se coloca cabo eleitoral para trabalhar nas unidades de saúde, nas escolas para atender pedido de vereador, aí você tira aquele profissional que se qualificou. A gente precisa que seja um governo independente, que o executivo respeite o legislativo e o legislativo apoie o trabalho”, complementou Carlinhos Santana. Ademar Esposti falou sobre apadrinhamento de pessoas que não são qualificadas para o serviço público. “Quando é oferecido ‘aquele espaço’ para que o vereador leve um apadrinhado dele, de repente ele leva alguém que não tem aptidão para aquela área, e ele fica ali servindo mal a população”, explicou Ademar.

Ao final da LIVE, Ademar ressaltou que a visão de Dayse sobre cuidados foi o que fez ele aceitar caminhar ao lado da pré-candidata. “Quando eu te conheci eu pensei que posso estar do seu lado porque seu coração é grande e cabe Volta Redonda dentro dele” falou Ademar, ao que Carlinhos Santana complementou “É a Prefeita Cuidadora, não é verdade?” concluiu Carlinhos. Além de saúde e funcionalismo público, educação, segurança pública e mobilidade urbana foram outros temas abordados pela coligação Por uma Volta Redonda que vale a pena (Pros-PSL-PSDB).