Uma mulher, de 30 anos, levou várias facadas na noite de segunda-feira, que teriam sido desferidas por seu ex-companheiro, de 43 anos, na Rua 30, no bairro Recanto Feliz, em Volta Redonda.

A vítima deu entrada no Hospital São João Batista, com vários ferimentos. Os policiais militares estiveram no local e foram informados pela vítima que o ex-companheiro não aceita o fim do relacionamento.

Após receber alta, ela foi até a delegacia de polícia, onde relatou os fatos.