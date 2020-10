Nova rede de água do bairro São Luiz está em fase de teste

Desde a última terça-feira, dia 13, o Saae-VR está fazendo ajustes e adequações para garantir o melhor desempenho da rede

A nova rede de distribuição de água potável, construída ao longo da Estrada Francisco Torres, entre os bairros Voldac e São Luiz, em Volta Redonda, já está em fase de testes. Desde a última terça-feira, dia 13, o Saae-VR está fazendo ajustes e adequações para garantir o melhor desempenho da rede, que tem 3,5 mil metros de extensão e vai beneficiar cerca de 40 mil moradores dos bairros São Luiz, Nova São Luiz, São Sebastião, Califórnia, São Luiz da Barra, Bairro de Fátima, União e São Francisco.

De acordo com a equipe do Saae-VR, na terça-feira foram feitas as interligações da nova rede. Em seguida, a equipe fez a instalação de válvulas, ventosas e descargas. Na quinta-feira, dia 15, os testes começaram para verificar os pontos onde são necessários a realização de ajustes e adequações.

O diretor executivo da autarquia, José Geraldo Santos, o Zeca, afirmou que o investimento está em fase final e todos esses testes são necessários para garantir o bom funcionamento da nova rede.

“O bairro sofre com esse problema de abastecimento causado pelo crescimento demográfico significativo da região, onde a rede antiga não era suficiente para atender as residências. Agora o Saae está ampliando a oferta de água com esse investimento que vai melhorar a vida de quase 40 mil pessoas”, disse Zeca.

A previsão é que a fase de testes seja concluída até o final da próxima semana.