Dia D de vacinação contra a Poliomielite acontece neste sábado

Campanha nacional também fará a atualização da caderneta de vacinas para outras doenças

Cinco unidades médicas da Prefeitura de Quatis estarão abertas neste sábado, dia 17 de outubro, de 8 às 17 horas, para o Dia D da Campanha Nacional de vacinação contra a Poliomielite e a Multivacinação. As unidades serão a Clínica da Família (bairro Nossa Senhora do Rosário), os postos de saúde dos bairros Mirandópolis, Jardim Independência e Jardim Pollastri e a Casa da Criança, que se localiza no Centro de Quatis.

A Poliomielite é direcionada às crianças entre 12 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Já a Multivacinação, que visa a atualização do Calendário Vacinal, atenderá crianças e adolescentes de 0 a menores 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias) com a aplicação das vacinas contra o sarampo, febre amarela, rubéola, caxumba e hepatites A e B.

O Secretário de Saúde de Quatis, Wendel Monteiro explica que a campanha nacional teve início no dia 5 de outubro e segue até o dia 30. Ou seja, após a ação deste sábado, as vacinas continuarão sendo aplicadas, de segunda a sexta-feira, até o final do mês.

– O Dia D foi definido pelo Ministério da Saúde como forma de mobilizar nacionalmente e conscientizar a população sobre a importância da imunização de seus filhos contra essas doenças. Por isso, faço um apelo aos pais e responsáveis para que aproveitem este sábado ou que não deixem de levar seus filhos até o final do mês em alguma unidade de saúde para que possamos proteger nossas crianças e adolescentes – convocou o secretário.

Cuidados contra a Covid-19

A Secretaria de Saúde de Quatis lembra que o atendimento nas unidades de saúde durante a campanha de vacinação deverá seguir as normas de proteção contra a Covid-19. Pais, responsáveis, crianças maiores de dois anos e adolescentes deverão utilizar máscaras. Também deverá ser respeitado o distanciamento entre as pessoas e a presença somente de um acompanhante.