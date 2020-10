Prefeitura divulga orientações para visitas ao cemitério no dia de Finados

Normas de cuidados com a saúde visam a prevenir os riscos de contágio pela Covid-19

Por conta da pandemia, a Prefeitura de Quatis, através da Secretaria de Administração, estabeleceu uma série de normas e orientações para a visita ao Cemitério Municipal, durante o feriado de Finados, no próximo dia 2. O horário de funcionamento do cemitério será das 6h30 às 17h30, sendo que foi estabelecido um horário preferencial, das 6h30 às 10 h, para a visita de idosos. Outra orientação é para que os adultos evitem levar crianças até 12 anos ao local.

A entrada será realizada somente pelo portão principal e haverá controle de acesso, sendo permitida a entrada por vez de apenas duas pessoas da família. No acesso ao cemitério haverá aferição da temperatura dos visitantes. Para evitar aglomeração no dia de Finados, a secretaria orienta, se possível, que os familiares antecipem a visita ao cemitério para os dias anteriores ao feriado. O uso de máscara, tanto pelos visitantes quanto pelos funcionários, será obrigatório no interior do cemitério. Deverá ser respeitado o distanciamento de dois metros entre as pessoas. Recomenda-se que cada visitante leve sua água para consumo e o próprio álcool em gel para higienização. Também que seja evitado os cumprimentos com beijos, abraços e apertos de mão para evitar o risco de contaminação.

Limpeza de túmulos

O familiar que tiver o desejo de realizar serviços como limpeza ou pintura de túmulos e jazigos, terá até o dia 31 de outubro para realizá-lo. Não será permitido o serviço no dia de Finados.

Barracas de flores

As barracas de venda de flores e alimentos que estiverem funcionando próximo ao cemitério deverão manter o distanciamento de 2 metros (dois metros) entre elas. Os clientes também deverão respeitar o distanciamento durante o atendimento. Essas barracas deverão disponibilizar álcool 70% ou preparações antissépticas de efeito similar para assepsia das mãos dos clientes.

Combate a dengue

Outra preocupação da Secretaria de Saúde do município é o de se evitar a criação de ambiente propício para a proliferação do mosquito da dengue. Entre as recomendações está a utilização de vasos/recipientes com furos que permitam a vazão da água. Dê preferência as flores artificiais e, mesmo assim, que seja mantido o nível de areia até a borda evitando o acúmulo de água. Retirar o invólucro de papel celofane que embrulha o vaso ou buquê, que, por ser impermeável, favorece o acúmulo de água. Eliminar pratos e potes, que também propiciam a deposição de água e, ao optar por ramos de flores naturais, as mesmas deverão ser colocadas diretamente na areia presente nos vasos, que deverá estar umedecida.

Cemitério passa por limpeza

Desde a última sexta-feira, dia 23, uma equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos vem realizando a preparação do Cemitério Municipal para receber os visitantes no dia de Finados. Estão sendo realizados os serviços de capina, roçada, varrição, pintura de meio-fio e retirada de entulhos, além da pintura da capela mortuária e da capela situada na parte interna do cemitério, normalmente usada para orações por parte dos visitantes. A capela mortuária fica no lado externo.