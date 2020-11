Baltazar convoca militância e vai às ruas em busca do voto útil

Com a proximidade do primeiro turno das eleições, o candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, foi às ruas com seus apoiadores em mais uma carreata do movimento que quer mudar os rumos da cidade pelos próximos quatro anos: #VIRAVR. Neste domingo, Baltazar percorreu os bairros Retiro, Vila Mury, Limoeiro e Eldorado, ouvindo a população e apresentando propostas.

“Está chegado a hora. Se quisermos virar essa cidade, devemos correr atrás e mostrar nossas propostas. Com ajuda dos meus apoiadores, tenho ficado cada dia mais entusiasmado para a chegada do primeiro turno e confiante para um possível segundo turno. Todos sabemos que a cidade está um caos em todos os setores. Por isso, sei que estou preparado. Já venci a crise da privatização da CSN e sei que posso vencer mais essa”, ressaltou Baltazar

Mais uma vez, o candidato, acompanhando de seus apoiadores, ressaltou a importância do voto útil no pleito municipal, que, segundo ele, pode evitar uma série de transtornos para Volta Redonda. “Votando em candidato inelegível, a população estará abrindo uma brecha para uma nova eleição. Um pleito já é cansativo para todos, imagine dois? Por isso, não devemos desperdiçar o voto com quem está enrolado com a Justiça. Agora é a hora do voto consciente.”, afirmou