Carreata de Alex Martins conta com centenas de pessoas

Neste domingo, (1º), a campanha do candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSB, Alex Martins, realizou duas atividades. Ainda pela manhã, a Coligação Pra Mudar Volta Redonda (PSB/REDE/PDT) promoveu mais uma carreta da Onda 40. Na sequência, teve panfletagem na Feira Livre da Vila Santa Cecília.

A carreata contou com a presença de centenas de pessoas, apoiadoras da campanha de Alex Martins, além de filiados e simpatizantes das três legendas partidárias que compõem a aliança majoritária. A concentração do evento foi no Jardim Belvedere, de onde os carros seguiram para os bairros Jardim Tiradentes, Vila Rica, Casa de Pedra, Siderópolis e Sessenta.

Alex Martins e a candidata a vice-prefeita, Jussara Ferreira, agradeceram a participação de todos e o carinho recebido da população. “A cada dia crescem as manifestações de apoio. Estamos confiantes na vitória que nos concederá a partir de janeiro de 2021 a oportunidade de fazer as transformações que nossa população tanto deseja. Queremos tornar Volta Redonda uma cidade mais humana, com uma gestão transparente, séria e que respeita o cidadão. É dessa forma que vamos administrar nosso município’, afirmaram.

Na Feira Livre da Vila, Alex Martins conversou com os eleitores, detalhou sobre seu plano de governo e reafirmou sua disposição para trabalhar por Volta Redonda. “Nasci e cresci aqui. Me formei, constitui família e jamais deixei a cidade. É em Volta Redonda que quero continuar vivendo e se Deus quiser, eleito prefeito, implementar políticas públicas que tornem o município referência na região e em todo o Estado do Rio”.

MINC DECLARA APOIO A ALEX MARTINS

Mais uma liderança política declarou seu apoio à candidatura de Alex Martins. Trata-se do geógrafo, professor, ambientalista e deputado estadual Carlos Minc (PSB).

– Estou apoiando fortemente a campanha do Alex Martins para a Prefeitura de Volta Redonda. Ele dedicou sua vida ao combate a injustiça e sempre trabalhou pela inclusão social e a participação popular. Defendeu trabalhadores, estudantes e causas ambientais. Destaco a importância de termos na Prefeitura uma coligação sólida, sustentável e com uma pessoa que mostrou sua capacidade. Isso vai ajudar a mudar a cidade, tornando-a mais justa, inclusiva, menos violenta e com uma grande potencial cultural, educacional e com criatividade que faça florescer as boas idéias – declarou Minc.

