Resende realiza campanha de vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola em sistema drive-thru

Imunização acontece de 9h às 16h, na Área de Exposições; público-alvo é de adultos de 20 a 49 anos

Para serem imunizados, os interessados devem apresentar nesta sexta-feira os seguintes documentos: documento oficial com CPF ou cartão do SUS e caderneta de vacinação. O uso de máscara é obrigatório.

O público-alvo desta campanha em drive-thru é formado por adultos de 20 a 49 anos que poderão ser imunizados com a vacina que previne contra o Sarampo, Caxumba e Rubéola.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde a vacinação adotada em sistema drive-thru é para evitar as aglomerações nos postos de saúde durante a pandemia do coronavírus. Neste sistema a população pode ser imunizada contra o sarampo, caxumba e rubéola sem sair dos veículos. O Secretário Municipal de Saúde, Alexandre Vieira reforça que este sistema é seguro e evita o contato direto das pessoas com outras que não sejam os profissionais de saúde.