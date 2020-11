Acidente mata ciclista na BR-393,  Barra do Piraí

Um acidente ocorrido na noite de quinta-feira, por volta das 20h30min, provocou a morte de um ciclista, no km 277, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no trecho que corta a cidade de Barra do Piraí (RJ). Segundo informações passadas à Polícia Rodoviária Federal (PRF) uma carreta teria forçado uma ultrapassagem obrigando o automóvel Ford Del Rey, que vinha no sentido contrário, a se deslocar para o acostamento quando atingiu o ciclista, morador da região.

O ciclista foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do automóvel ficou ferido e também foi socorrido para o mesmo hospital. O condutor da carreta teria tentado fugir, mas foi alcançado. Durante abordagem um motorista de outro veículo testemunhou o acidente e alertou os policiais rodoviários federais.

O motorista do automóvel e da carreta fizeram o teste do etilometro (bafômetro), ambos com resultado negativo. Em seguida foram conduzidos para a 88ª Delegacia de Polícia, de Barra do Pirai para registro da ocorrência. Trânsito ficou lento até o término dos procedimentos, mas não houve interdição.