Polícia Federal apreende cerca de 2,5 toneladas de cocaína no Rio

Dois homens foram presos no município de Duque de Caxias

Agentes da Polícia Federal (PF) apreenderam cerca de 2,5 toneladas de cocaína, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite da última terça-feira (1º). Esta é a maior apreensão já feita no estado do Rio de Janeiro. A droga estava guardada em um galpão e sob a forma de cloridrato de cocaína, segundo os agentes, a forma mais pura. Dois homens foram presos.

Um dos detidos é um policial militar, de 41 anos, que estava de folga e fazia a segurança do galpão. Com ele, foram apreendidos uma pistola, um revólver e um rádio comunicador. O outro preso estava com a droga no interior do galpão. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. A pesagem registrada foi de 2,466 toneladas da droga. Agência Brasil