O Rio Barra Mansa voltou a transbordar com as fortes chuvas intermitentes ocorridas na noite de segunda-feira, em toda a região. Choveu forte na cabeceira do rio que transbordou atingindo casas e comércio nos bairros Santa Clara, Nova Esperança e Boa Sorte.

A população ribeirinha foi obrigada a deixar suas casas até o rio voltar ao normal. A Defesa Civil de Barra Mansa foi acionada para o local. Fotos: Redes Sociais