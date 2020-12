Comércio de Resende téra horário de Natal

A Prefeitura de Resende divulgou na última quarta-feira, dia 09, o decreto de n°13.772/20, que autoriza excepcionalmente para este mês de dezembro, o funcionamento do comércio no município em horário estendido. No dia 24 de dezembro, o comércio funcionará das 9h às 17h; e no dia 31 de dezembro será de 9h às 15h.