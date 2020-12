Testagem em massa de Covid-19 é realizada no bairro 9 de Abril

Medida da Secretaria de Saúde visa garantir a segurança dos munícipes e conter a disseminação do novo coronavírus

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu nesta quinta-feira, 17, testagem em massa para Covid-19 na quadra do bairro 9 de Abril. Os serviços são realizados diariamente e buscam monitorar a contaminação do vírus no município, além de aproximar o público do sistema de saúde, pois, os testes estão mais acessíveis à população.

Os testes são do tipo rápido e saem em 15 minutos. Eles constatam a presença dos anticorpos (IgG) e (IgM) que, respectivamente, apontam se a pessoa já teve o vírus e teoricamente, está imune, ou ainda não passou pela fase aguda da doença.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, pontuou o trabalho desenvolvido. “Estes testes são imprescindíveis para o cuidado de todos e por isso estamos buscando bairros populosos. Não há necessidade da pessoa testada se deslocar de bairro em bairro, pois, os exames são os mesmos realizados em diferentes comunidades”, frisou Sérgio.