Barra Mansa contrata três reforços para o Estadual B3

Na tarde desta terça-feira (29 de dezembro), o Barra Mansa Futebol Clube apresentou três reforços para sequência da disputa da Série B2 do Campeonato Carioca. Os novos nomes são o meio-campo Vitinho, que já defendeu o clube entre 2012 a 2015, o lateral-direito Hercules e o zagueiro Natan.

O treinador Luis dos Reis falou sobre os reforços apresentados:

“São jogadores importantes, que chegam para agregar mais experiência ao grupo, aumentado o nível do elenco e fortalecendo a equipe no decorrer do campeonato. Todo clube tem necessidade de reforços. Essas contratações vão nos ajudar na busca do acesso de divisão, que é nosso objetivo”.

Vitinho, conhecido pela torcida do Leão do Sul, fez cinco gols pelo clube no Estadual de 2015, inclusive contra o Vasco da Gama. Ele tem 32 anos e coleciona passagens por Londrina, Luverdense, Friburguense, Madureira, Bangu, Maringá-PR e, por último, estava no Desportiva Ferroviária-ES.

O lateral Hercules, natural de São Paulo e de 27 anos, já defendeu Pato Branco-PR, Barcelona-SP, Rondoniense Social Clube-RO e Real Ariquemes-RO. Já o cearense Natan, de 29 anos, vestiu a camisa da Portuguesa Santista-SP, Portuguesa de Desportos-SP, Marília-SP, Taubaté-SP, Atibaia-SP, Real Ariquemes-RO, Guarani-RS e Grêmio Esportivo Glória-RS.

Os três jogadores assinaram contrato até o fim da Série B2 e estão treinando com o restante do elenco. Hercules e Natan já estão regularizados para estrear na próxima partida e Vitinho ainda aguarda liberação da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), mas também deve ficar à disposição do treinador.

O próximo jogo do Barra Mansa será no domingo (3 de janeiro) contra o Carapebus, às 15h, no Estádio Leão do Sul, pela quarta rodada da Taça Waldir Amaral – segundo turno da competição. Postado por Diogo de Oliveira Paula/Blog do Barra Mansa FC