Vereador Willian Carvalho faz reunião para desenvolvimento da economia municipal

A promoção de empregos e o desenvolvimento do setor econômico foram as pautas levantadas em uma reunião organizada pelo vereador do Município de Quatis, Willian Carvalho (DEM) e a empresária e consultora, Vanessa Miranda. O encontro aconteceu na Sala de Reuniões da Câmara nesta quinta, 21, e também contou com a presença de membros do poder executivo. Segundo Willian, a união de forças entre o poder público e privados são uma das alternativas para sanar a questão de desemprego no município.

“Nós tivemos no último ano a taxa de desemprego subindo a 14,6% em todo Brasil, algo que afeta diretamente na economia das pequenas cidades como Quatis. Atualmente a nossa economia local é baseada no comércio, trabalho rural, no turismo e na prestação de serviços em cidades próximas e que atendem essa demanda. Nosso objetivo a partir daqui é criar projetos e estratégias para potencializar as empresas locais e atrair novas organizações, fomentando a empregabilidade do setor privado na nossa cidade”, explicou Willian, que ainda destacou a importância da capacitação dos jovens na busca do primeiro emprego.

“Tão importante quanto fomentar o emprego, é ter uma mão de obra especializada e que possa competir no mercado de trabalho. Através do poder executivo, também visamos ações que possam trazer as instituições, ou até mesmo, que facilite o acesso dos jovens nas unidades profissionalizantes. São possibilidade para mudar o perfil da nossa cidade e da nossa população, sem precisar que abandonemos as nossas raízes”, finalizou o vereador.

Para a empresária Vanessa, o desenvolvimento econômico está ligado a boa gestão das Políticas Públicas. “A nossa região do Sul Fluminense tem um grande potencial de crescimento e principalmente agora, durante o período da pandemia, a boa gestão das políticas públicas é a chave para explorar esse potencial. Acredito que a partir dessa ferramenta, possa ter a distribuição e aplicação dos recursos para fomenta o bem estar social e promoção de empregos em Quatis”, frisou a empresária.

Também estiveram presentes na reunião o coordenador de Desenvolvimento Econômico, Saulo Consentino; a diretora de Promoção Social e Renda, Alessandra Lima, e a assessora Parlamentar, Ana Carolina Alves.