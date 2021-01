Uma mulher, ainda não identificada, sofreu uma tentativa de homicídio, na rua São Lucas, no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa. Segundo o boletim de ocorrências, ela teria sido baleada no braço e no ombro.

A vítima foi resgatada por populares e levada para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Ela não corre risco de vida. A Polícia está investigando o caso.