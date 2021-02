Resende anuncia contratação do zagueiro Marcão e do lateral-direito Thiago Ryan 

Atletas já estão treinando com o elenco no CT Pelé Academia

Com passagens por Figueirense, Santa Cruz-RS e União Suzano, Marcão chega ao clube e se junta aos zagueiros Grasson, Dão, Henrique Halls, Joanderson e Gabriel Peixoto. Opção para o treinador Sandro Sargentim, ele falou sobre a oportunidade de defender o Gigante do Vale.

“Em primeiro lugar quero agradecer a Deus e a minha família que me ajudaram a chegar até́ aqui. Sou muito grato a todos os funcionários do clube por me receberem da melhor forma possível. Minhas pretensões são gr andes e estou muito otimista com o que vi até aqui da estrutura do clube e do elenco. Pretendo honrar essa camisa que tem muita história, deixar em campo cada gota suor. Um imenso prazer ter a oportunidade de entrar para a história desse clube e é isso que vou buscar”, disse Marcão.