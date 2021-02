Porto Real realiza obras de infraestrutura no bairro Jardim das Acácias

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), iniciou nesta quinta, 10, duas obras de infraestruturas na Rua Amazonas, no bairro Jardim das Acácias. O primeiro serviço, é a conclusão da instalação do sistema de coleta de águas pluviais em uma servidão, que liga as Ruas Amazonas e 12, cuja a implantação do sistema não foi concluída na última revitalização feita no local pela antiga gestão.

De acordo com a SMOSP, para dar continuidade aos serviços será preciso fazer um manilhamento com cerca de 40 metros na via, onde será feito o ligamento com o sistema de coleta pluvial mais próximo. “Estamos trabalhando com o intuito de retomar o crescimento da cidade, e isso passa pelo processo de finalizar obras deixadas para trás. Por isso quero agradecer o empenho dos servidores, que auxiliam a cidade a entrar nos trilhos”, realçou o prefeito Alexandre Serfiotis.

O outro serviço é a restauração de uma caixa de inspeção do sistema de coleta de esgoto, que segundo a Secretaria estava quebrada e causando o vazamento de resíduos. “Devido as circunstancias encontradas nos locais, é possível que houvesse o afundamento da via, levando perigo aos pedestres e motoristas. Além disso, o vazamento de resíduos, poderia afetar diretamente na saúde dos moradores, além da contaminação do solo”, explicou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva.

A Secretaria ainda informou que por conta da complexidade das obras, não foi possível determinar um prazo para a conclusão dos serviços, e por se tratar de uma área urbana, a Guarda Civil Municipal foi acionada para o controle no tráfego de veículos no local. Maiores informações através do telefone: (24) 3353-1211. Foto: Fabiano Sabino