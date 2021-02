Secretaria de Saúde dá continuidade a testagem em massa em Barra Mansa

Ação aconteceu no bairro Bom Pastor

Em continuidade ao mapeamento da Covid-19 em Barra Mansa, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, realizou na manhã desta quinta-feira (11), no Bairro Bom Pastor, novas ações de testagem em massa. A ação aconteceu na quadra do bairro, sem necessidade de cadastro ou agendamento prévio e os usuários receberam o resultado em 15 minutos. Aproximadamente, 20% dos testes apontaram IGG positivo, o que significa que os moradores já tiveram o vírus.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, informou que as testagens continuam em paralelo com a vacinação. “Os testes em massa são ferramentas que fortalecem o trabalho de prevenção e combate à Covid-19. Mesmo com o início da aplicação das doses, continuaremos a testagem em outros bairros. O exame rápido é uma das maneiras mais eficazes de evitar a proliferação do vírus e identificar cidadãos infectados”.

A moradora Suleima Dias, de 38 anos, participou da testagem e falou sobre a importância da ação para o bairro. “Com o teste, podemos saber se já tivemos o vírus ou se ele ainda está no nosso organismo. Isso torna mais fácil o controle, pois caso o teste dê positivo, a pessoa poderá ser tratada imediatamente, evitando a proliferação”, declarou a dona de casa. Fotos: Felipe Vieira