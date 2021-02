Um engavetamento ocorrido na tarde desta sexta-feira envolvendo quatro veículos deixou quatro pessoas feridas na altura do km 276, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa.

As vítimas foram socorridas no local e liberadas em seguida. Segundo a NovaDutra, a faixa da esquerda foi interrompida e logo depois foi liberada. No local havia por volta das 17 horas quatro quilômetros de congestionamento. Foto: Redes Sociais