Prefeitura de Resende começa a cadastrar profissionais liberais da saúde acima de 60 anos

Profissionais, que devem estar atuando na área, podem se cadastrar pelo WhatsApp, por meio do número de celular (24) 9 9229 5574

A prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou o cadastramento dos profissionais liberais da Saúde atuantes na cidade, com idade acima de 60 anos, para a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19). O objetivo é estimar o número de profissionais nestas condições, visando dar continuidade ao planejamento estratégico da imunização organizado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Todos os profissionais liberais da área de saúde, acima de 60 anos de idade e na ativa, devem se cadastrar pelo WhatsApp, por meio do número do celular: (24) 9 9229 5574. O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, explicou como funciona o processo cadastral. “No ato do cadastro, é importante informar os seguintes dados: nome completo; nome da mãe completo; CPF (Cadastro de Pessoa Física); cartão do SUS (Sistema Único de Saúde); endereço; e telefone para contato. Este grupo deve apresentar comprovante de atuação na área atualizado. Assim que o cadastro for concluído com sucesso, a Secretaria Municipal de Saúde fará a notificará pelo aplicativo de WhatsApp, enviando mensagem de confirmação do processo. É mais uma fase importante de planejamento estratégico nesta campanha de vacinação”, frisa, acrescentando que os cuidados como o uso da máscara, higienização adequada das mãos e distanciamento social continuam.

Paralelamente, o governo municipal disponibiliza o mesmo número de WhatsApp para o cadastramento destinado à vacinação de idosos com idade entre 85 e 89 anos, que estão fora da área de cobertura das Unidades de Saúde da Família (USFs). Os idosos desta faixa etária começaram a ser imunizados nesta quinta-feira, dia 11, pelas equipes de saúde, equipadas com itens de segurança sanitária, em suas residências.

Confira as localidades que não possuem a cobertura da ESF (Estratégia Saúde da Família): Manejo; Vila Julieta; Alvorada; Morada da Colina; Mirante das Agulhas; Ipiranga; Jardim Brasília I e II; Tangará; Vila Araújo; Centro Comercial; Jardim Tropical; Jardim Jalisco I e II; Barbosa Lima; Campos Elíseos; Casa da Lua; Alphaville; Limeira; e Monte Castelo. Vale destacar que os idosos que moram em outros bairros já são atendidos pelas Unidades de Saúde da Família, onde estão cadastrados automaticamente para o recebimento da vacina em casa. A etapa de imunização de idosos entre 85 e 89 anos segue até o dia 20 de fevereiro.

Também segue a vacinação dos idosos acima de 90 anos, que ainda não foram imunizados. Até a última atualização de dados registrada nesta quinta-feira, dia 11, já foram aplicadas 4.216 doses contra a Covid-19, sendo 3.317 da primeira e 899 da segunda, em Resende.