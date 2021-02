Equipes de manutenção de Volta Redonda atuam no sábado de Carnaval

Revitalização de canteiros e recuperação de rua no São Luiz estão na programação; ainda haverá plantão durante o feriado para atender às demandas

Os serviços de manutenção não param em Volta Redonda. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) vão atuar no sábado (13) e estarão de plantão durante todo feriado de Carnaval para atender as demandas da população. A programação inclui a revitalização de três canteiros e a recuperação de uma rua no bairro São Luiz.

Apostando na redução do fluxo de veículos por conta do feriado prolongado, funcionários da SMI vão recuperar os canteiros na Rua 12 de Outubro, no bairro Nossa Senhora da Graças; e nos acessos aos bairros Tiradentes e Vila Rica/Tiradentes. A manutenção inclui reparos na estrutura, pintura e tratamento paisagístico.

Além destes três pontos do município, a prefeitura está refazendo a Rua F, no bairro São Luiz. Durante a semana, equipe da Secretaria de Infraestrutura fez a preparação do terreno para que no sábado (13) a via recebesse o acabamento em escória.

A subsecretária de Infraestrutura, Poliana Aparecida Moreira Gama, contou que o trabalho beneficia oito famílias que moram no local. “Estamos refazendo o acesso para essa comunidade. O objetivo é permitir o acesso de veículos e facilitar o ir e vir destes moradores que ficaram isolados pela deterioração da rua”, falou.

No feriado, as equipes estarão de plantão para atender as demandas urgentes da população. O contato com a prefeitura deve ser feito pelo número de telefone 156. Secom/PMVR Fotos: divulgação