Agentes do 37º BPM prenderam na tarde desta segunda-feira, dois suspeitos de tráfico de drogas, com 150 pinos de cocaína, na Rua 15, no Predinhos da Fazenda da Barra 3, em Resende.

Os suspeitos, de 27 e 26 anos, foram levados para a Delegacia de Polícia, de Resende, foi feito o registro policial.