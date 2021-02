Prefeitura de Resende segue com obras de novo asfaltamento em ruas do bairro Parque Ipiranga

Cronograma visa recuperação das vias, promovendo melhorias no setor da mobilidade urbana da cidade

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, segue com as obras de novo asfaltamento em ruas do bairro Parque Ipiranga. Neste período, a equipe concentra os serviços na Rua Joaquim José Ribeiro, na região em questão. O trabalho vem sendo desenvolvido com a finalidade de recuperar as vias do bairro, antiga reivindicação dos moradores.

Entre os serviços executados no endereço citado, podem ser destacados: adequação da rede de águas pluviais; melhorias na estrutura das calçadas, dos meios-fios, da sub-base e da base do solo, além do sistema de esgoto. O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Thomas Elson Landim Pereira, explica quais são os serviços realizados nas ruas do Parque Ipiranga, lembrando que as melhorias proporcionam mais qualidade no setor de mobilidade urbana do município.

— As ruas que já foram asfaltadas são: Rua Jorge Kuraiem; Rua Santa Ângela; Rua Professor Facundo Jardim de Oliveira; Rua Antonino Lourenço de Almeida; Rua Engenheiro Rozendo de Souza; e Rua Cláudia Assumpção. Estas vias ganharam nova pavimentação, antigo sonho da população local, que foi resgatado pela atual gestão da Administração Municipal. Com as intervenções concluídas, as condições de tráfego melhoram significativamente para toda a cidade, já que o bairro é importante atalho para acessar outras localidades. O novo asfalto gera maior fluidez ao trânsito e satisfação para os motoristas e pedestres. Vale reforçar que o trabalho envolve serviços de infraestrutura, pois a intenção é oferecer um resultado mais duradouro e garantir a acessibilidade com segurança – frisa o secretário.