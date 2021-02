Polícia Militar prende motorista com carro roubado, em Resende

Policiais militares estavam em patrulhamento no final da manhã desta sexta-feira, quando observaram um veículo VW Gol (branco) em atitude suspeita, na Avenida Kennedy, no bairro Surubi, em Resende. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito fugiu, mas foi alcançado na Praça Clemente Ferreira, no bairro Lavapés, também em Resende.

Após consulta aos sistemas, ficou constatado que o veículo tinha sido roubado em 19 de fevereiro, em Volta Redonda. O condutor, de 38 anos, foi conduzido para a Delegacia de Polícia, de Resende.

O suspeito foi autuado por roubo permaneceu preso. O Gol foi levado para a mesma delegacia, onde foi feito o boletim de recuperação de veículo.