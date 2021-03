 Covid-19: Homens de 71 anos são vacinados em Barra Mansa

Durante a ação também foi aplicada a segunda dose em idosos de 80 e 81 anos

Neste sábado (27), a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, realizou mais uma etapa no combate à Covid-19. Em sistema drive-thru, no Parque da Cidade, a equipe de imunização administrou 1.219 vacinas do tipo Coronavac. Do total aplicado, 513 são referentes à primeira dose em homens de 71 anos e 707 da aplicação complementar em idosos de 81 e 80 anos.

O prefeito Rodrigo Drable, que vem acompanhando diariamente a vacinação, falou sobre o avanço no calendário de imunização. “Nós estabelecemos um plano de metas para a nossa vacinação. Nossa intenção é que no próximo sábado cheguemos a 66 anos. Isso será possível se nós recebermos a vacina no ritmo atual e com a extensão do horário da vacinação, que a partir da próxima semana, será ampliado até às 22h também. É muito importante ressaltar a todos a necessidade de seguirem o protocolo, de fazermos o distanciamento. A situação é grave no Brasil e de uma forma contundente no estado do Rio. Aqui na região, a cada dia, piora. Não adianta Barra Mansa se destacar e as cidades ao redor piorarem, porque a contaminação invade o limite da cidade. Todos têm que participar, fazendo a sua parte”.

Uma das pessoas a receber a segunda dose foi Dona Tina. A aposentada está consciente em fazer a sua parte. “Sei que mesmo recebendo a segunda dose, tem que ficar um tempo antes de fazer alguma coisa. Depois disso eu quero viajar, ver os meus filhos que moram longe”.

Chegada de novas doses

Na manhã deste sábado (27), Barra Mansa recebeu mais um lote de vacinas enviadas pelo Governo do Estado. Ao todo são 3.150 doses da Coronavac e 610 da AstraZeneca.

Novos grupos imunizados

Na segunda-feira (29) começa a vacinação para idosos com 70 anos completos, seguido do grupo de 69 anos completos na terça-feira (30). O serviço continuará sendo oferecido em sistema drive-thru no Parque da Cidade, com o horário dividido em dois grupos: 8h às 12h para nascidos de janeiro a junho e de 12h às 16h para os nascidos de julho a dezembro.

Os veículos deverão acessar o local pelo portão central do Parque da Cidade, na Rua Prefeito João Chiesse Filho, 1102, no Centro. Para receber a vacina, é indispensável a apresentação de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro. Fotos: Felipe Vieira