O corpo de um homem, ainda não identificado foi encontrado boiando dentro de um riacho no trecho no bairro Campo Belo, nas proximidades do Parque Nacional, em Itatiaia.

Segundo os agentes o local é de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado e removeu o cadáver para o Instituto Médico Legal (IML). O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Itatiaia.