Ilustrador Cesar Farina inaugura exposição ‘Acervo’ no Espaço das Artes Zélia Arbex

Primeira mostra individual do artista em Volta Redonda ficará de 05 a 26 de abril na galeria, localizada na Vila Santa Cecília

O Espaço das Artes Zélia Arbex, situado na Vila Santa Cecília, vai receber de 05 a 26 de abril a exposição “Acervo” do ilustrador Cesar Farina. O artista foi um dos contemplados no edital de Artes Visuais da Lei Aldir Blanc, que ocorreu no ano passado. Por conta das medidas de prevenção à Covid-19, o Espaço das Artes continua fechado para visitação, mas o público poderá visualizar as obras do lado de fora através dos vidros da galeria.

De acordo com o artista, a exposição será composta por uma coletânea de trabalhos em aquarela, ilustrações digitais e retratos. “Minhas imagens tratam de assuntos e pessoas. Revivo técnicas tradicionais e ideias do passado para fazer arte no presente. Transformo selfies em joias pintadas à mão, e fotos em retratos rococó”, explicou Cesar.

O resultado do trabalho é bastante original e cada obra conta mais de uma história. “Apesar das dimensões modestas, as ilustrações estão cheias de detalhes e estilo, colocando em display uma gama de habilidades e referências durante o mês de abril”, concluiu o artista.

A exposição também poderá ser visitada de forma online através do site oficial da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) no endereço: www.culturavoltaredonda.rj.gov.br

Serviço:

Exposição ‘Acervo’ de Cesar Farina, de 05 a 26 de abril de 2021;

Local: Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda (visualização das obras através dos vidros da galeria, por medidas de prevenção à Covid-19).