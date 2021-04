Polícia Militar apreende menor com drogas em Resende

Policiais militares da Patamo I e II apreenderam na noite de sexta-feira, por volta das 20h30min, um menor, de 17 anos, suspeito de tráfico de drogas na Rua Ouro Preto (Condomínio Popular Gardênia) no bairro Parque Minas Gerais, em Resende.

Uma informação sobre o tráfico na localidade levou os agentes até o suspeito, onde foi flagrado um menor de 17 anos, com uma sacola na mão entregando algo para um casal. Com ele, foi apreendido uma sacola com 30 pinos de cocaína, 22 trouxinhas de maconha, R$ 99 em cédulas e R$ 2,60 em moedas.

Todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, de Resende. O casal foi ouvido e liberado em seguida. O menor foi autuado pelo fato análogo ao tráfico de drogas e foi apreendido.

Após o casal confessar que estava comprando drogas do suspeito, todos foram conduzidos para 89ª DP.