Moradores, que receberam a primeira dose nos dias 6 de fevereiro e 9 de abril, terão imunização reforçada nesta sexta-feira, dia 30

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, aplicará a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19) em 254 pessoas, entre idosos a partir de 90 anos de idade e na condição de acamados, nesta sexta-feira, dia 30 de abril, em suas residências. No dia 6 de fevereiro, 150 idosos com idade igual ou superior a 90 anos, cobertos pela Estratégia Saúde da Família (ESF), ou seja, pelos postos de saúde, receberam a primeira dose do imunizante Astrazeneca, da fabricante Oxford/Fiocruz. Já no dia 9 de abril, 104 idosos acamados tomaram a primeira dose da Coronavac em casa.

O governo municipal já esquematizou a distribuição das doses para os dois públicos, que foram comunicados pelas equipes de saúde sobre o calendário da segunda dose. No caso dos idosos que receberam a primeira dose no dia 6 de fevereiro, o retorno seria no dia 1º de maio, mas a data foi antecipada.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, destacou que a Prefeitura segue cumprindo com o Plano Municipal de Vacinação, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde e a chegada das vacinas.

— Estamos avançando contra a doença gradualmente, com as etapas estabelecidas por critérios de prioridade pelo governo federal. O município busca ainda facilitar o acesso ao processo de imunização para os acamados e os idosos a partir de 90 anos de idade, devido às suas necessidades e às dificuldades de locomoção. É importante que a população esteja atenta ao calendário informado em cada etapa, lembrando que a segunda dose é o reforço que garante a eficácia dos imunizantes distribuídos para Resende. Neste momento, no combate ao novo coronavírus, a vacina é a nossa melhor alternativa, protegendo vidas e dando esperança ao mundo, rumo à erradicação da doença – frisa.