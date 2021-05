Feriado do Dia do Trabalhador teve vacinação anti Covid em Barra Mansa

Doses do antígeno foram aplicadas em professores, profissionais da saúde, gestantes e idosos a partir de 60 anos que ainda não tinham sido vacinados

No feriado do Dia do Trabalhador, Barra Mansa não deu trégua ao combate ao coronavírus e realizou a vacinação em vários grupos de pessoas, elencados pelo Ministério da Saúde como público prioritário para a imunização. Como vem ocorrendo sistematicamente, a vacinação foi concentrada no Parque da Cidade, no Centro, em sistema drive thru e na tenda de atendimento aos pedestres. Para receber a dose do antígeno foi necessária a apresentação de documento de identificação, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Receberam a primeira dose da vacina Astrazeneca, produzida no Brasil pela Fiocruz (RJ), profissionais da saúde de 18 a 24 anos de idade. A dose complementar do imunizante foi administrada em profissionais do mesmo segmento que estavam com agendamento prévio. No grupo foram vacinados enfermeiros, médicos, técnicos de imagem, biomédicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, veterinários, assistente social hospitalar, técnico de enfermagem e de laboratório, biólogo hospitalar, farmacêutico, odontólogos, auxiliar e técnico em saúde bucal, nutricionista e psicólogo.

Na área da educação, professores de 45 a 54 anos de idade receberam a 1ª dose da Astrazeneca. A segunda dose foi aplicada em professores de educação física, previamente agendados.

Grávidas maiores de 18 anos, a partir da 16ª semana de gestação também receberam a vacina da Universidade de Oxford. Elas precisaram apresentar além da documentação exigida pelo protocolo de imunização, o cartão de acompanhamento do pré-natal.

Idosos acima de 60 anos que por algum motivo não foram vacinados, tiveram a oportunidade de receber a primeira dose do imunizante. A vacinação começou às 8hs e seguiu até às 16 hs. Fotos: Paulo Dimas