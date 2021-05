MEP realiza reunião virtual para dinamizar trabalho socioambiental

A equipe ambiental do MEP (Movimento Ética na Política) traçou caminhos para dinamizar o trabalho da equipe, na esteira da 1ª edição dos seminários socioambientais, realizados em março. O encontro ocorreu no sábado, dia 29, em uma reunião neste final de semana, via plataforma ambiental.

Durante a reunião ocorrida, o professor Fernando Pinto, coordenador da equipe ambiental, falou sobre o encontro, e o quanto foi positivo.

“Nossa reunião foi muito positiva, no sentido de darmos seguimento ao trabalho socioambiental, na linha de estruturarmos e ampliarmos os grupos de trabalhos nas diferentes áreas ambientais. Ficaram definidas novas estratégias para dar conhecimento junto às autoridades do munícipio sobre as preocupações e proposições da comunidade sobre o tema”, relatou o coordenador.

Fernando definiu os ‘cabeças’ dos Grupos de Trabalho: Direito Ambiental, Políticas Públicas e Educação Socioambiental, Biodiversidade, O suporte do ‘Observatório Socioambiental, será do MEP, que dará suporte sócio cientifico às ações.

Solicitação de audiências

De acordo com Fernando Pinto, a coordenação geral do MEP, iniciará contatos a partir de segunda-feira, junto aos gabinetes do prefeito, Antônio Francisco Neto e do presidente da Câmara Municipal, Nilton Alves, o “Neném”, para agendar audiências, ainda no mês de maio. “Nas audiências, em separado apresentaremos as nossas preocupações relativas ao meio ambiente em Volta Redonda”, disse Fernando.

Fernando ainda acrescentou que a base do diálogo proposto na reunião será às demandas surgidas na Pesquisa Socioambiental, realizada pela professora Ana Vasconcelos, colaboradora do MEP e ligada ao grupo de pesquisas da UFRJ, bem como, os indicadores surgidos nos dois seminários socioambientais.