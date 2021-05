Polícia Militar prende foragido da Justiça, no bairro Ilha Parque

Policiais militares estavam em patrulhamento nesta segunda-feira, quando depararam com vários suspeitos que fugiram ao avistar a viatura policial, na Rua 5B, no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda. Um suspeito que estava em uma moto, conhecido pelos agentes como gerente do tráfico de drogas no bairro Vale Verde, abandonou a motocicleta e empreendeu fuga pulando os telhados de várias casas.

Policiais fizeram cerco e conseguiram deter o suspeito. Nas proximidades nada de ilícito foi encontrado. Agentes conseguiram informações no BPM sobre o suspeito. Após consulta os agentes foram informados sobre a existência de dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Ele foi levado para Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde ficou preso para cumprir os mandados de prisão. A moto e o aparelho celular foram apreendidos e levados para a delegacia.