Ocorreu ontem mais um drive thru de vacinação de 2ª dose, em Quatis

Ontem, dia 10 de maio, ocorreu o 19º Drive Thru de Vacinação contra a Covid-19 no município, na Praça da Matriz, promovido pela Prefeitura Municipal de Quatis através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciado às 09h até às 14h. A vacinação foi destinada a aplicação da 2ª dose para idosos que receberam a primeira dose da vacina Oxford/Astrazeneca no Drive Thru do dia 08 de março e da CoronaVac/Butatan no Drive Thru do dia 12 de abril.

A equipe que está no Drive Thru é composta pela Equipe de Imunização do município que vem atuando desde o início da Campanha cumprindo o Plano de Vacinação do Ministério da Saúde de acordo com as doses que chegam ao município. A ação foi acompanhada pela Secretária de Saúde, Cláudia de Sá Xavier Monteiro.

Caso pertença aos grupos já iniciados e ainda não tenha sido vacinado, entre em contato com a Secretaria de Saúde pelo número 3353-2624 ou com a Unidade de Saúde do seu bairro para registrar a solicitação.

Lembramos também que no Drive Thru há um ponto de coleta para receber doações de alimentos não perecíveis para a Campanha Quatis Solidária, da Secretaria de Assistência Social.

