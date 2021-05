Os professores e pesquisadores do MEP (Movimento Ética na Política), Fernando Pinto e Michel Bastos, se reuniram na manhã desta sexta-feira, com o prefeito Antônio Francisco Neto para apresentar as demandas socioambientais do município, fruto de intenso trabalho de pesquisas na comunidade e estudos ao longo de dois anos. Participaram também do encontro, o vereador Paulinho AP e o ambientalista João Thomaz Araújo.

Na reunião foi apresentada a proposta para criação da Unidade de Conservação, Monumento Natural Pedreira da Voldac (Mona). Também foi apresentado o relatório da Pesquisa socioambiental realizada junto aos moradores de Volta Redonda, em março de 2021.

O rico material envolveu mais de 600 entrevistas realizadas em todos os bairros da cidade, fato que subsidiou dois seminários envolvendo especialistas e dezenas de participantes. Sobre a pesquisa, ficou sugerido que o executivo aproveite os indicadores marcados pela população para serem incorporados ao Plano Plurianual (2021-2024).

O prefeito inicialmente ponderou alguns pontos, depois entendeu as propostas do MEP. Contudo, avançamos em dois pontos importantes. Neto comprometeu estudar a proposta do Projeto Pedreira e também em trinta dias ir com o MEP ao local.

Outro ponto acordado com o prefeito Neto será uma avaliação técnica do ‘Jardim Botânico’, da Ilha São João, pelos especialistas do MEP, para saber qual a melhor destinação para o local. Neste caso, o responsável é Michel Bastos, biólogo, que comanda a pasta de biodiversidade do MEP. O prefeito falou muito da crise econômica do município, dando ênfase à necessidade de buscar aumentar a arrecadação de ICMS ecológico com projetos ambientais.

Audiência com Câmara Municipal de Volta Redonda

“A secretaria do MEP, já solicitou diretamente ao presidente da Câmara de Vereadores, Nilton Alves de Faria, o “Neném”, uma audiência pública, preferencialmente online, para apresentar outras demandas da cidade”, informou Fernando.