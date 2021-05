Local é um importante ponto de parada de turistas que visitam a região

Mais uma importante obra para o turismo da região está saindo do papel em Resende. A Prefeitura de Resende iniciará na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, as obras de reforma e revitalização da Garganta do Registro, ponto turístico muito requisitado por aqueles que visitam a Serra da Manthiqueira. A intervenção é fruto do programa ‘Revitaliza Resende’.

Em fevereiro deste ano, a gestão municipal finalizou o projeto da intervenção. Todo o local, que conta com uma fonte, passou por grande degradação ao longo do tempo e já não atende os turistas com a qualidade que deveria. Vazia, com azulejos quebrados e completamente suja atualmente, a fonte ganhará nova vida com o andamento das obras.

O serviço da gestão municipal que terá início na próxima semana envolve a restauração do monumento; revitalização do memorial que consiste na placa indicativa com mapa e novo material de vidro; a iluminação noturna com lâmpadas de LED decorativa que agregam mais economia, visibilidade e segurança ao local; e o espelho d’água com cascata, que funcionará com sistema rotativo e econômico, visando reaproveitar os recursos utilizados. A fonte terá novas torneiras (bicas), remoção geral e troca de todas as cerâmicas da estrutura, e a instalação hidráulica e elétrica.

– A Garganta do Registro simboliza a divisa dos municípios de Resende, Itamonte, em Minas Gerais, e Queluz, no estado de São Paulo. É um local estratégico, que recebe grande quantidade de turistas e merece ser restaurado com todo capricho possível. Colocar em prática um projeto feito com todo cuidado e carinho é mais um avanço importante para garantir a qualidade do turismo na região. Vale lembrar que a intervenção é mais um fruto do programa ‘Revitaliza Resende’, responsável por promover verdadeiras transformações em espaços públicos do município – explicou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A partir do próximo dia 17 de maio, segunda-feira, a intervenção estará iniciada e os reparos vão demandar um prazo de aproximadamente 90 dias, segundo a Secretaria Municipal de Obras.