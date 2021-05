A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, informa que neste sábado (15) será realizada a prova do processo seletivo para a contratação de agentes de endemias. O exame será aplicado de 09h às 12h, com abertura dos portões às 8 horas..

Os locais de prova podem ser conferidos no site da Prefeitura de Barra Mansa, através do link barramansa.rj.gov.br, no campo Processos Seletivos, opção Seletivo de Agente de Combate a Endemias.