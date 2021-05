Secretarias Municipais terão trabalho integrado em ações da Busca Ativa Escolar

Um encontro que contou com a participação das subsecretárias de Educação, Giovana de Oliveira Silva e Assistência Social, Aline Gabrig; do Coordenador de Saúde Mental, Renato Gomes; além de representantes do Conselho Tutelar e assistentes sociais dos Centros de Referência e Atendimento Social CRAS e CREAS, foi realizado na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, SMASDHH, serviu para iniciar um trabalho conjunto que visa o cumprimento das ações previstas no Fluxograma de Busca Ativa Escolar e estabelecer outras estratégias de parceria.

A subsecretária, Giovana Oliveira, explicou que a Busca Ativa escolar é uma orientação do Ministério da Educação e Unicef para controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão. “Na rede municipal o fluxograma de Busca Ativa Escolar foi elaborado pela atual gestão da Secretaria Municipal de Educação, através da Coordenadora de Orientação Educacional e Pedagógica, Cristiane Sá, em conjunto com orientadores educacionais efetivos da rede.

Segundo Giovana, a Busca Ativa Escolar conta com representantes de diferentes áreas: Educação, Saúde, Assistência Social, Planejamento etc, para fortalecer a rede de proteção. Ela salientou que em cada secretaria há profissionais com um papel específico, que vai desde a identificação de uma criança ou adolescente fora da escola ou em risco de abandono, até a tomada das providências necessárias para seu atendimento nos diversos serviços públicos; sua (re)matrícula e sua permanência na escola. No encontro foram levantadas as questões de planejamento de ações e estratégias, além de informações e dúvidas sobre todo o processo. Ela destacou que a tecnologia é uma ferramenta importante. “ O uso da tecnologia nos permite agilizar, arquivar e acessar rapidamente as informações, o que auxilia muito na integração do trabalho conjunto entre as secretarias envolvidas em todo o processo” – destacou e concluiu dizendo que é vital para a educação o envolvimento das secretarias com o comprometimento em fazer o melhor para, e pelos estudantes da rede municipal. Foto: Fabiano Sabino.