Município recebeu 1.170 doses, que serão administradas para grupos prioritários

Dando continuidade ao Plano Municipal de Imunização, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, iniciou na tarde desta terça-feira (25) o uso da vacina da Pfizer no combate à Covid-19. Foram atendidas pessoas com deficiência permanente e com comorbidades.

O tempo de intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 12 semanas, conforme determinação do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. As 1.170 doses chegaram nesta segunda-feira (24), enviadas pelo Governo do Estado, e atenderão também grávidas e puérperas até 45 dias com comorbidades.

Diferente das outras vacinas que podem ser aplicadas em sistema drive-thru, a produzida pela Pfizer precisa ser administrada em um ambiente fechado e climatizado. Por isso, o local escolhido foi o Centro de Especialidades Médicas (CEM), no Centro.

Outra característica da vacina é o tempo de armazenamento, sendo um dia para realizar o transporte e quatro para as aplicações. Após preparada, a dose precisa ser aplicada em até seis horas e não pode ser congelada novamente. Cada frasco contém seis doses.

A coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, explicou o procedimento necessário para o preparo e aplicação do imunobiológico. “A vacina da Pfizer passa por um preparo antes da aplicação. Ela é diluída em soro fisiológico injetável a 0,9%. Para garantir as boas práticas de norma de biossegurança da vacinação e evitar qualquer tipo de contaminação, faremos o procedimento na nossa Rede de Frio, um ambiente climatizado. Isso garantirá o controle de qualidade”.

Antes da aplicação, os profissionais responsáveis pela vacinação passaram por uma capacitação, onde aprenderam mais sobre a vacina, sua aplicação e os cuidados necessários.

A aplicação das doses segue o mesmo procedimento utilizado para a Coronavac e AstraZeneca, através da técnica intramuscular. A diferença está no volume das doses. A Pfizer possui 0,3 ml e as demais 0,5 ml.

A moradora Adailma Carvalho, de 60 anos, pôde ser vacinada com a chegada do novo antígeno. “Foi muito bom poder receber a primeira dose. Depois que tive Covid me apareceu fibrose pulmonar. Esta vacina é a mais indicada para o meu caso. Agora estou mais tranquila”.

AstraZeneca e Coronavac

A vacinação com a Coronavac e a AstraZeneca continua sendo realizada no Parque da Cidade, em sistema drive-thru ou através da Tenda da Vacina para pedestres. Nesta quarta-feira serão atendidas pessoas com a segunda dose agendada. Fotos: Chico de Assis