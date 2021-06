Barra Mansa inicia vacinação da Pfizer

Novo espaço centraliza as ações do Plano Municipal de Imunização no mesmo local Começou nesta terça-feira, 1º, a aplicação da vacina da Pfizer na nova estrutura do Parque da Cidade. O atendimento para este público, que antes era feito no Centro de Especialidades Médicas (CEM), foi direcionado para a Sala de Espetáculos Tulhas do Café, que oferece melhores condições e cuidados especiais com o imunizante, além de oferecer uma melhor organização na fila.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, falou sobre o novo local. “Hoje estamos usando a nova estrutura, devido à recomendação que nós recebemos da Pfizer, que tem um tipo diferente de manipulação em relação às outras vacinas. Esse local nos permite também evitar aglomerações, já que o espaço é bem maior que o CEM”.

A gerente de Vigilância em Saúde, Juliana Machado, deu mais detalhes sobre o espaço. “Recebemos a vacina da Pfizer e agora estamos com essa linha separada aqui dentro da Sala de Espetáculos, onde nós já estamos realizando a manipulação da vacina, da forma devida, com tudo higienizado e muito organizado”.

O imunizante será ministrado como primeira dose em pessoas com comorbidades, deficiências e em idosos a partir de 60 anos que ainda não tenham sido vacinados.

Clara Lúcia de Oliveira faz parte do grupo de comorbidades e falou sobre sua expectativa. “Hoje a vacinação nesse novo local está bem melhor, bem organizado e sem aglomerações. Espero que continue assim para que toda a nossa população seja vacinada e que consigamos nos livrar desse vírus tão perigoso”.

O atendimento em sistema drive-thru e na tenda da vacinação, também no Parque da Cidade, continua. Nesta terça-feira foram imunizadas com a primeira dose de Coronavac puérperas com até 45 dias após o parto, e grávidas em qualquer período gestacional. Já as pessoas com comorbidades e agendadas receberam a vacina AstraZeneca. Fotos: Felipe Vieira